— В жилом доме горела гостиная. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

Фото: ДЧС Актюбинской области Пожар произошёл вечером 25 апреля в двухэтажном жилом доме в посёлке Шубаркудук. Прибывшие спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе одного ребёнка.Причину возгорания уже установили — домовладельцы зажгли масляные свечи и оставили их без присмотра.