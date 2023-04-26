Иллюстративное фото из архива «МГ» Тело 26-летней женщины обнаружили 20 апреля в номере одной из гостиниц в Карасайском районе. Вскоре, как рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний мужчина, он взят под стражу. Расследование идёт по статье 99 УК РК — убийство. Иные подробности не сообщаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.