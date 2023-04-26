Сезон фонтанов в этом году начинается раньше обычно. Когда в Уральске заработают фонтаны Иллюстративное фото из архива «МГ» Новый режим работы фонтанов установили соответствующие правила, принятые в феврале этого года. Теперь фонтаны будут включать с первого мая по первое октября с 8:00 до 23:00. Ранее они работали с 25 мая по 25 октября, также с 8 до 23 часов. В Алматы имеется 150 фонтанов, 64 из которых находятся в коммунальной собственности.
— В целях обеспечения безопасности, купание в фонтанах категорически запрещено. Для этого устанавливаются щиты с предупреждающими надписями. Правилами также запрещается эксплуатация оборудования фонтана с повреждённой электроизоляцией проводов, не рекомендуется включение фонтана до полной очистки воды, рекомендуется обеспечение фонтанов системой видеонаблюдения, — напомнили в пресс-службе акимата Алматы.
В прошлом году проходила реконструкция нескольких фонтанов.