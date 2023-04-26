Она проходит 26 и 27 апреля. Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране Фото из архива: пресс-служба президента РК Пресс-служба Акорды сообщила, что в четверг, 27 апреля, президент примет участие в очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Её повестка — «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». В АНК отметили, что сессия проходит 26 и 27 апреля. В её работе примут участие более 1000 человек: депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений, члены АНК, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, представители НПО, дипломатического корпуса, научной, творческой интеллигенции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.