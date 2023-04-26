Три тела на месте сгоревшего гаража в Уральске: соседи слышали хлопок
На месте погибли одна женщина и двое мужчин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трагедия произошла 25 апреля около 21:00 на улице Хусаинова. В ДЧС ЗКО сообщили, что произошло возгорание гаража, а внутри горел ВАЗ-2121. Позже огонь перекинулся на кровлю частного жилого дома. В гараже пожарные обнаружили три трупа, а также извлекли четыре кислородных баллона.
Как выяснилось, в огне погибли 41-летняя женщина и двое мужчин 26 и 21 года. Соседи утверждают, что сначала услышали громкий хлопок.
– Я вчера был дома, выглянул — машина горит. Свое авто отогнал подальше. Потом приехали пожарные. Хозяин подбежал, когда приехали пожарные. В этом гараже проводили сварочные работы, здесь много таких. Мы даже не знаем, кто здесь погиб и сколько человек, — говорит сосед Павел Пустобаев.
Между тем в ДЧС ЗКО отрицают, что был взрыв.
– На счёт взрыва не могу ничего сказать. По прибытию пожарных взрыва не было, гараж горел открытым пламенем, — заявил начальник отдела дознания ДЧС ЗКО Мурат Бисембаев.
Сотрудник пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова рассказала, что по предварительно информации, 21-летний погибший снимал в аренду этот гараж, а второй мужчина приехал чинить своё авто. А женщина жила в этом доме.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Фото Медета Медресова
