Выделенных 400 миллионов тенге клубу хватит лишь на полгода, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Футбольный клуб «Акжайык»
был передан в доверительное управление ещё в 2019 году сроком на 10 лет. Несмотря на это, ежегодно из областного бюджета выделяются баснословные деньги на содержание клуба. К примеру, в 2020 году выделили 692 миллиона тенге, тогда команда заняла третье место в первой лиге и вышла в премьер-лигу
. В 2021 году финансирование увеличили до одного миллиарда тенге, команда смогла сохранить место в премьер-лиге, заняв девятое место. Следующий год оказался менее везучим. Несмотря на выделенные 1,1 миллиард тенге, ФК «Акжайык» не смог удержаться в премьер-лиге, заняв 14 место. В связи с этим бюджет клуба заметно сократили
— в 2023 году выделили всего 400 миллионов тенге.
При клубе функционирует футбольный центр, где бесплатно занимаются спортом 500 детей. По словам директора клуба Манарбека Ержанова, выделенных 400 миллионов тенге им хватит лишь на полгода, хотя управление спорта объявило тендер на год. Клуб принял участие в тендере и был объявлен победителем.
– По нашей бюджетной заявке 400 миллионов нам хватит на шесть месяцев. Этих средств не хватит на командировочные расходы, траты на сборы, проживание спортсменов, экипировку и содержание футбольного центра, где занимаются спортом 570 детей. Дети нашего футбольного центра выступают в премьер-лиге, из них шесть команд мальчиков и три — женские. В прошлом году среди 20 команд мы заняли 10 место, а женская команда стала обладателем бронзы. Кроме этого, двое наших воспитанников получили приглашение выступать в национальной сборной. Мы хотим принимать участие во всех соревнованиях, это требование Казахстанской федерации футбола (КФФ — прим. автора). Ведь республиканские турниры имеет право проводить лишь КФФ и ФК «Акжайык» является законным членом федерации, – сказал Манарбек Ержанов.
По его словам, у девяти детских команд в этом году намечены 54 выезда. Принимая во внимание, что в каждой команде есть по 22 игрока, каждая их поездка обходится центру в 2,5-3 миллиона тенге. Это только проезд, проживание и суточные. С помощью нехитрых математических расчётов можно подсчитать, что только годовая поездка детей на турниры стоит 150 миллионов тенге. Кроме этого, в детском центре работают 24 квалифицированных тренера, годовая зарплата тренерского состава составляет 97 миллионов тенге.
Манарбек Ержанов также подчеркнул, что в рамках договора о доверительном управлении они могут лишь проводить косметический ремонт здания, капитальный ремонт не предусмотрен. Однако крыша здания находится в плачевном состоянии.
– В этом году мы делаем ремонт фасада за 25 миллионов тенге. За 37 миллионов тенге закупили автобус, на следующей неделе нам должны его предоставить. Вместе с тем мы два раза в год проводим косметический ремонт внутри здания — перед началом сезона и после. Однако по условиям договора мы не можем проводить капитальный ремонт, только текущий. После того, как клуб был передан частному партнёру, мы заменили искусственный газон на стадионе за 110 миллионов тенге, за счёт собственных средств. Также девяти командам закупили игровую форму, тоже за счёт частного инвестора, — пояснил директор клуба.
Он также подчеркнул, что если в прошлом году частный инвестор вложил в клуб 272 миллиона тенге, то в этом году инвестировал уже 100 миллионов тенге. По словам Ержанова, долгов у клуба нет, задолженности по зарплатам персонала тоже.
Депутат областного маслихата Борис Лаврентьев говорит, что им поступило обращение от родителей воспитанников футбольного центра «Акжайык», которые обеспокоены уменьшением финансирования. Он говорит, что сейчас клуб находится в доверительном управлении у ТОО Dat Sport. По условиям, управляющий при необходимости должен проводить текущий ремонт внутри и снаружи здания.
– Однако сейчас здание находится в плачевном состоянии, а ведь прошло всего четыре года со дня передачи. Если дело так пойдёт и дальше, то за шесть лет мы вообще потеряем здание, на которое потрачены бюджетные миллиарды. С 2020 по 2022 год из бюджета на клуб выделено 2,8 миллиарда тенге. За эти средства можно было отремонтировать крышу несколько раз. Обещания не выполнены, имущество испорчено, я сомневаюсь, что в этих душевых кто-то вообще моется. Вот вам пример того, что объект нужно возвращать в государственную собственность. Потому что деньги из бюджета выделяются, а родители поднимают вопрос о нехватке денег. По условиям договора, госсредства не должны тратиться на зарплаты, а мы видим, что зарплаты в тех годах были баснословно завышены. Миллионами люди получали, а результата никакого. Команда в первой лиге, за два года огромные суммы денег потрачены в никуда. За эту сумму можно было построить огромную школу и содержать её. Меня больше интересует детский спорт, чем платить по три миллиона легионерам, миллион директору и финансовому директору 800 тысяч тенге. Я считаю, что это абсурд, — возмутился Борис Лаврентьев.
Другой депутат Турарбек Тлемисов и вовсе заявил, что необходимо расторгнуть договор, вернуть футбольный центр в государственную собственность, полностью отремонтировать его и отдать на баланс облспорта. По его мнению, успех команды не зависит от управляющего, ведь до 2019 года ФК «Акжайык» показал неплохие результаты.
Манарбек Ержанов ответил, что в сметах расписаны все их расходы, а косметический ремонт стадиона ведется за счёт собственных средств. Выделенные из бюджета деньги они не тратили на содержание стадиона. Но он согласился, что заработный фонд легионеров действительно был завышен.
– Но мы этих легионеров просто так не набирали, не превышали лимит. Есть специальные требования к этому. Мы проработали этот вопрос и сократили зарплату в 2,5 раза. Но расходы по поездкам остаются. Мы не просим деньги за текущий ремонт, самая главная наша проблема — это крыша, которая протекает. Когда мы брали в доверительное управление, кровля уже была в плачевном состоянии, — объяснил Манарбек Ержанов.
Действительно, согласно данным Ержанова, если в 2022 году зарплата президента клуба составляла один миллион тенге, то в 2023 году её сократили вдвое. Зарплата самого директора клуба в прошлом году составляла 650 тысяч тенге, а в этом году — 398 тысяч. Финансовый директор получал 878 тысяч тенге, а в этом году кресло пустует.
– Футбол — это спорт №1 в мире. За 55 лет истории нашего клуба в прошлом году мы сыграли в финале на кубка чемпионата страны. Никакой поддержки от облспорта мы не видели. У нас есть достижения, детские команды показывают неплохие результаты, — заключил Манарбек Ержанов.
Заместитель руководителя облспорта Женис Нигметуллин заявил, что даже если депутаты примут решение выделить дополнительное финансирование, то на практике это будет сложно сделать. Ведь изначально 400 миллионов тенге уже выделили, их распределили на 12 месяцев, а стороны с этим согласились.
На стадионе в данный момент проводится ремонт фасада
