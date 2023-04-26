— Важный вопрос – возмещение ущерба, который поднимают пользователи финансовых услуг. Нами разработан следующий алгоритм. Сейчас подписывается меморандум с банками второго уровня, что при признании данной операции мошеннической сразу приостанавливается вознаграждение по таким кредитам. Когда в судебном порядке будет доказано, что это мошеннический кредит и что сам пользователь не получил эти средства, то будет произведено возмещение со стороны банка данной суммы. Или будет полностью списан кредит, или, если это были собственные средства пользователя, то ему эти средства будут возмещаться, – сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов мажилиса.

— Совместно с Минцифры и операторами сотовой связи проработали вопрос по блокированию звонков с подменных номеров. Вы знаете, самый рост пошёл именно из-за них, мы последние два-три года этим занимались. Хочу доложить, что только с начала года, за три месяца, нами пресечено 15 млн таких звонков, – сообщил Ержан Саденов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Финансовые организации хотят обязать возмещать ущерб гражданам, пострадавшим от интернет-мошенников, если будет доказано, что к потере денег привела плохая работа банковских служб информационной безопасности. Об этом заявила председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.Агентство предлагает на законодательном уровне установить ответственность финорганизаций по возмещению ущерба, если мошенничество произошло из-за несоблюдения процедур по информационной безопасности. Поправки планируют внести в парламент до конца июня. В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова уточнила, что в случае отсутствия решения суда, возмещение со стороны финансовой организации проводить не будут. Заместитель главы МВД Ержан Саденов добавил, что с развитием информационных технологий количество случаев интернет-мошенничества выросло за последние пять лет. Если в 2018 году фиксировали около четырёх тысяч таких преступлений, то за 2022 год – 20 тысяч.МВД уже создало кибер-полигон на базе алматинской академии, где готовят сотрудников IT-направления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.