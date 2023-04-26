Мешок лежал в талых водах при въезде на кладбище. Мешок с человеческим скелетом обнаружили в Экибастузе Фото: МДВ РК Жуткую находку обнаружили 24 апреля в талых водах при въезде на старое кладбище. В полиэтиленовом мешке лежал скелетированный труп человека. В пресс-службе МДВ Казахстана сообщили, что начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители просят жителей оказать содействие в установлении личности погибшего. Он был одет в футболку Adidas синего цвета с эмблемой команды «Челси», спортивное трико Nike чёрного цвета, мужскую кофту с замком тёмного цвета с серыми полосками и носки чёрного цвета. Анонимно сообщить информацию можно по телефонам: 8 (7187) 75-06-06, 75-05-54, 75-05-45, 8-776-269-41-28, 8-775-334-57-95, 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.