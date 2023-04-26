Волонтёры выявили ещё одну бойню собак на юге Казахстана
Зоозащитники уверены, что животных убивали на мясо.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Жуткую находку обнаружили волонтёры в посёлке Кендала Талгарского района Алматинской области. Скотомогильник представлял из себя яму, куда сбрасывали «выпотрошенных собак». На кадрах, которым удалось снять зоозащитника проекта dom_perederzhka, действительно видно, что от животных оставляли только кожу и голову. Поэтому волонтёры уверены, что собак убивали ради мясо.
— Все собаки убиты ударом в голову и освежеваны на мясо. Все собаки хозяйские, в яме куча ошейников, — говорится в описании к видео.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 25 апреля завели уголовное дело по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными».
— В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к совершению преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, по закону Казахстана употребление в пищу мяса собак и кошек запрещено. Не говоря уже об убийстве.
Зоозащитник, представитель общественного объединения Comes, член республиканского общественного экологического совета при партии Amanat Сергей Снегирёв считает, что речь идёт преступной группе.
— Организованная преступная группа, в составе которого должностные лица, в результате неоднократных уголовных правонарушений, попутно расхищая бюджетные средства, ведут устойчивую преступную деятельность, наносящую ущерб государству и ставящую под угрозу здоровье граждан. Не очевидное экспертное мнение — пока не будет пресечена деятельность подобных групп, проблема бездомных собак и кошек (сырьё в котором материально заинтересованы преступники), решена не будет, — написал он в Facebook.
В феврале этого года своё расследование провели волонтёры в Акмолинской области. Им удалось установить, что отловщики собак забивают их на мясо и продают его ресторанам.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!