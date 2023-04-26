Иллюстративное фото из архива "МГ" Это уже второй случай за последние два дня, когда спецслужбы Атырау ищут в взрывные устройства в учебных заведениях. 24 апреля поступила информация о том, что в здании высшего колледжа APEC заложена бомба. Экстренные службы проверили информацию, она не подтвердилась. 26 апреля поступило сообщение о подозрительной сумке в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова. По информации пресс-службы департамента полиции, для проверки сообщения стражи порядка эвакуировали людей из зданий и провели проверку. Сообщение оказалось ложным. Начато расследование по факту распространения заведомо ложной информации.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.