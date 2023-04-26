Иллюстративное фото из архива «МГ» В Актобе осудили 33-летнего мужчину за создание и руководство финансовой пирамидой «ЦентроФинанс» с привлечением денег в особо крупном размере. В материалах дела говорится, что преступление совершалось с первого декабря 2019 года по 22 февраля 2020 года. Ущерб 192 вкладчиков составил 825 003 641 тенге. В ходе разбирательства подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Прокурор просил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. С учётом чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении малолетнего ребёнка подсудимый получил шесть лет колонии. Также он лишён права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. Приговор суда не вступил в законную силу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.