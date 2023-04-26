Ребёнок выпрыгнул из окна в Жетысу. Он использовал пакет как парашют

— В данный момент состояние ребёнка стабильное, он находится в больнице Талдыкоргана с диагнозом ушиб малой трещиной спины. Призывает не оставлять детей без присмотра взрослых, а также устанавливать специальные защитные устройства на окна, — сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысу.

Фото: ДЧС Жетысу Инцидент произошёл 25 апреля в Текели. Восьмилетний мальчик, оставшись дома один, выпрыгнул с окна пятого этажа. Он использовал полиэтиленовый пакет в качестве парашюта.Падение немного смягчили ветки деревьев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.