Всего в Уральске насчитывается 25 фонтанов, передаёт портал «Мой ГОРОД». Когда в Уральске заработают фонтаны Иллюстративное фото из архива «МГ» Фонтаны в Уральске готовят к летнему сезону — коммунальщики проводят расконсервацию, очистку чаш, проверку состояния инженерных систем, регулировку высоты струй. Об этом сообщил заведующий сектора благоустройства ЖКХ Уральска Дархан Еркинулы. Включить фонтаны планируют через две недели — примерно, во второй неделе мая. Пока работают лишь фонтаны на площади Маншук Маметовой и на аллее в шестом микрорайоне. Их проверку уже завершили. По данным Дархана Еркинулы, капитальный ремонт 14 фонтанов провели в 2020 и 2021 годах. В этом году три фонтана отремонтируют по гарантии, также работы проведут на двух из 11 фонтанах, расположенных на площади Первого Президента. Строительство новых водных архитектурных сооружений пока не планируют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.