Иллюстративное фото из архива «МГ» Антикоррупционная служба ЗКО проводит расследование по факту получения взятки сотрудником районного отдела по делам обороны. Он подозревается в том, что неоднократно получал взятки от граждан за увод от воинской службы и незаконную выдачу военных билетов. Пятого апреля следственный суд санкционировал арест подозреваемого. Информацию о сумме взятки и иные подробности в антикоррупционной службе раскрывать не стали, ссылаясь на тайну следствия.