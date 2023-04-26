Сейчас система настраивается и уже скоро водителям начнёт приходить штраф, если они не оплатят стоянку на платной парковке. Два новых участка платной парковки появятся в Алматы Иллюстративное фото из архива «МГ» В декабре прошлого года в Алматы создали государственного оператора платных парковок КГП на ПХВ «Алматы паркинг». В этом году экс-руководителям частной компании, которая заведовала платными парковкам, вынесли приговор за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. В акимате заверяли, что всё это время парковки работают в штатном режиме и платить за них надо. При этом водители замечали, что никакие штрафы им не приходили. На заседании общественного совета Алматы 26 апреля представитель управления городской мобильности сообщил, что пока деньги от водителей поступают на арестованные в рамках уголовного дела счета. Сейчас там накопилось около 600 миллионов тенге. В последующем все эти деньги переведут в местный бюджет. Потратить их намерены на благоустройство. На заседании также присутствовал директор КГП на ПХВ «Алматы паркинг» (новый госоператор — прим. автора). Он рассказал, что сейчас переходит переключение на другую систему фиксации штрафов.
— Сегодня заканчивается процедура интеграции по присоединению к этой системе и в тестовом режиме работает. Я думаю, через две недели закончат интеграцию и штрафы начнут выписывать в масштабном режиме, — сказал директор предприятия Владимир (фамилию не назвали — прим. автора).
В тестовом режиме штрафы тоже могут приходить, но выборочно. Но нарушения уже фиксируются — как парковки, так и не оплаты.