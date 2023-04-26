– У российских авиакомпаний прямо сейчас нет свободного парка самолётов, а ведущие перевозчики Казахстана этим маршрутом, к сожалению, не заинтересовались. Конечно, мы бы хотели, чтобы у наших пассажиров была возможность летать напрямую не только в Москву, но и в другие крупные города России, которые им интересны. Мы ориентируемся в первую очередь на ведущие деловые и туристические центры. На сегодня мы выделили для себя несколько ключевых направлений. Это Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург. По двум последним переговоры уже в активной стадии, есть заинтересованность российских авиакомпаний. Начало полётов в эти города будет зависеть, в том числе, от решения вопросов с ремонтом рулёжной дорожки и перрона в нашем аэропорту, — говорит генеральный директор воздушной гавани.

– И мы приступили к её решению с первых дней нашей работы. Это касается развития прямого сообщения как с другими регионами Казахстана, так и странами зарубежья. Сейчас из Уральска можно улететь в Алматы, Астану, Атырау, Туркестан, за рубеж — в Анталью, Франкфурт и Шарм-Эль-Шейх. Развитие маршрутной сети внутри страны для нас так же важно, как и международные направления, и мы ведём переговоры с местными перевозчикам. Рейс в Атырау у нас уже есть. С марта начали летать в Туркестан. Прорабатываем Шымкент. В перспективе и другие направления – всё будет зависеть от возможностей авиакомпаний и спроса на билеты, — подметил Рустам Биктимиров.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Авиарейсы из Уральска в Москву запустили в 2017 году. Рейсы выполнялись раз в неделю из московского аэропорта Домодедово авиакомпанией S7. Однако позже из-за пандемии коронавируса популярное у уральцев направление приостановили, и видимо, война в Украине (и последовавшие затем санкции по отношению к России) внесла свою лепту в возобновление авиасообщения между Уральском и Москвой. По крайней мере, рейсы до сих пор не запустили. Между тем, генеральный директор международного аэропорта «Орал» имени М. Маметовой Рустам Биктимиров говорит, что Москва является одним из перспективных маршрутов, переговоры по которому сейчас проходят. Есть две российские авиакомпании, которые выразили заинтересованность открыть полёты в аэропорты Москвы — «Внуково» и «Жуковский». Однако называть точные сроки запуска направления Биктимиров пока не стал, так как вопрос находится на стадии переговоров. Но он не исключил возможность, что дождаться долгожданного рейса уральцы смогут уже в этом году.Что касается рейсов в такие города Казахстана как Шымкент, Караганда, Семей, Атырау, то Рустам Биктимиров подчеркнул, что развитие внутренней маршрутной сети из Уральска — одна из приоритетных задач для них.А для того, чтобы из Уральска можно было улететь в страны ближнего зарубежья, необходимо соглашение между правительствами двух стран, а также перевозчик, который будет этим заниматься. И, конечно же. спрос на билеты у пассажиров. То есть, чтобы открыть регулярный рейс, например, в Баку, авиационные власти двух стран должны подписать соглашение о том, сколько рейсов и чьими перевозчиками они будут выполняться. Нужны перевозчики, которым этот рейс интересен с экономической точки зрения и которые готовы его развивать. В целом, это довольно длительный процесс, и пока говорить предметно об этих направлениях, пока преждевременно. Всего из Уральска в мае запланированы регулярные и чартерные пассажирские рейсы по восьми направлениям. Полеты по ним будут выполнять пять авиакомпаний.