– Во избежание ухудшения эпидситуации в организациях дошкольного образования необходимо проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия (прививка от кори, частое проветривание помещения, влажная уборка, обращение к врачу при появлении первых симптомов заболевания рекомендуется пройти обследование, носить маску в местах скопления людей) и соблюдать меры предосторожности, — отметил Нурлыбек Мустаев.

По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, с начала года в регионе зарегистрировали три случая подозрения на корь. Один из них лабораторно подтверждён. Люди, контактировавшие с больным, находятся под медицинским наблюдением.Эпидемиолог напомнил, что в тяжёлых случаях корь может привести к бронхопневмонии, воспалению лимфатических узлов, ларингиту, энцефалиту.