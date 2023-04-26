С первого мая участники этой программы будут погашать займы через «Отбасы банк». Жители ЗКО смогут подать заявление на банкротство Иллюстративное фото из архива «МГ» С первого апреля по решению министерства национальной экономики поверенным агентом проекта «С дипломом – в село» назначен «Отбасы банк». Проект предусматривает выдачу кредитов на приобретение или строительство жилья и выплату подъёмного пособия. Поэтому участникам проекта надо успеть стать клиентами банка до первого мая.
— Затем из любого банка второго уровня клиент сможет пополнять данный текущий счёт и таким образом погашать свой кредит. Если этого не сделать, то невозможно будет своевременно погасить платеж. Тогда заемщики выйдут на просрочку, — предупредили в «Отбасы банк».
А для того, чтобы подать заявку на участие в проекте «С дипломом – в село», её участнику нужно будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz и подписать заявку с помощью ЭЦП. Участвовать в программе могут казахстанцы любого возраста. Главное, чтобы они имели диплом и работали по ряду профессий. Это специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, государственные служащие аппаратов акимов сельских округов (за исключением акимов и заместителей акимов). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.