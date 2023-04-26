— Подходящие цветы подбираются исходя из выбранного узора. Сейчас высаживаются коламбус, абба, династи, роза, эхинацея, лилейник, лаванда, шалфей, мискантус, гортензия, бегония, петунья, герань, таггетис, сальвия, — рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Из них более 50 тысяч квадратных метров — однолетников, 100 тысяч квадратных метров — многолетников и порядка 32 тысяч квадратных метров газона. Тюльпаны высадили ещё осенью, они должны цвести до середины мая. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что доля многолетников в 2023 году составит 60%. Декоративно-цветочное озеленение обновляется раз в пять лет.