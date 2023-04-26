Специалисты проведут бесплатное медицинское обследование и диагностику жителей отдалённых станций, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Когда «Медицинский поезд» посетит ЗКО Фото: КТЖ В пресс-службе «Казакстан темир жолы» сообщили, что 26 апреля со станции Алматы-2 стартовал медицинский поезд, который будет курсировать до шестого декабря. Его маршрут охватит регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты.
— В этом году население отдалённых станций вновь имеет возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд будет оснащён современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к интернету, — рассказали в КТЖ.
Он остановится в населённых пунктах Семиглавный мар, Таскала, Деркул, Перемётное, разъезд Белес, Жайык, Алгабас, Амангельды, Шынгырлау и Илецк.