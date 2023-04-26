По данным «Казгидромета», по республике прогнозируется усиление ветра. Усиление ветра ожидается в ЗКО На западе и в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +25..+27 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.