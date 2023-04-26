Иллюстративное фото из архива «МГ» Износ сетей электроснабжения в ЗКО составляет 82%, теплоснабжения — 50,4%, водопроводных сетей — 60,5%, канализационных сетей — 61,3%. Об этом сообщил начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мирас Мулкай на совещании в акимате. В планах на текущий год снизить износ коммунальных сетей на 1% и провести ремонт двух тысяч километров инженерных сетей. Аким области Нариман Турегалиев, заслушав доклад, обозначил задачи на будущий отопительный сезон, установил сроки выполнения задач и назначил ответственных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.