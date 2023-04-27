Легализацию уже прошли более 100 тысяч автомобилей с иностранными номерами. Что будет с авто с армянскими и кыргызскими номерами после 1 марта Иллюстративное фото из архива «МГ» 14 февраля в МВД говорили, что праворульные автомобили в большинстве своём завозились под видом запасных частей и в дальнейшем были проданы. Ведомство тогда решило разработать правовые механизмы первичной регистрации машин-конструкторов. 27 апреля Polisia.kz сообщила, что МВД разработало проект постановления правительства, которым определяются условия по легализации так называемых «автоконструкторов». Проект уже внесён на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.
— После подписания постановления правительства оно будет введено в действие по истечению 10 календарных дней со дня его официального опубликования и затем мы приступим к легализации автоконструкторов, – сказал председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев.
Ранее говорилось, что на дорогах страны ездят около пяти тысяч машин-конструкторов. К слову, всего с 23 января по 27 апреля легализовано свыше 100 тысяч автомобилей с иностранными номерами.