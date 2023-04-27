– Волков травят. Кто травит? Кроме чабанов, некому травить. На этом месте, где труп волка, там обязательно находятся вороны дохлые, сороки дохлые, поблизости – кеклики. Ну, и где волк упадет, там поблизости обязательно скот дохнет тоже. Надо как-то предостеречь, прекратить вот это безобразие, — говорит егерь Владимир Журомский.

– Возможно, травят крысиным ядом. Каким именно, не знаю, потому что сам не использую. Сейчас всякую отраву продают на базарах и в ветаптеках, — считает егерь Естеу Болатбекулы.

– Планируем оповестить ветеринарную инспекцию в письменном виде о проведении проверки в ветеринарных аптеках, в которых свободно реализуются отравы для диких животных, — обещает заместитель акима Жамбылского района Акниет Туматаев.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Три года назад в ущелье между горами Майтобе и Суыктобе водилось около 40 волков. Теперь не осталось ни одного. Последние два пропали в начале весны, говорят егеря. Егеря подозревают, что лис и волков травят пастухи, чтобы защитить скот от хищников. А страдают из-за этого и другие животные.Следов какой-либо болезни у мёртвых животных не обнаружили, массового падежа тоже не было. Поэтому инфекцию сразу исключили и экспертизу трупов не проводили. Все туши были найдены возле рек. Отравившихся зверей всегда тянет на водопой, отмечают специалисты.В акимате о гибели животных узнали от егерей только недавно. Чиновники пообещали предупредить об опасности владельцев крестьянских хозяйств и проверить местные ветаптеки.Егеря поясняют: нарушится природный баланс, если санитары леса исчезнут. Очищать его от больных животных и падали будет некому. Это может привести к экологической катастрофе.