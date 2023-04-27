В деле о крупном хищении в системе образования Жетысу появились новые обстоятельства. Работников управления образования Атырауской области подозревают в крупном хищении Иллюстративное фото из архива «МГ» 15 апреля сообщалось о задержании главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана. 48-летняя женщина пыталась скрыться с почти миллиардом тенге. Говорилось, что у неё также изъяли документы и ключи от 14 квартир, семи коммерческих помещений и Toyota Land Cruiser. 19 апреля в антикоррупционной службе официально сообщили, что сотрудники отдела образования Талдыкоргана подозреваются в миллиардных хищениях. Они перечисляли деньги под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования. Предварительный ущерб составляет около двух миллиардов тенге. Наложен арест на имущество фигурантов дела, а это 29 объектов недвижимого имущества и дорогостоящие автомобили. 27 апреля в антикоррупционной службой озвучили новые подробности по делу. Руководителя отдела образования Талдыкоргана подозревают в получении от подчинённых 280 млн тенге взятки за сокрытие фактов хищения бюджета в его ведомстве. С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.