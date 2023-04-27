Страну уже покинули несколько граждан Казахстана. Из Актобе в Уральск начнут летать самолеты Иллюстративное фото из архива «МГ» 15 апреля началась вооружённая борьба между войсками Национальной обороны и силами быстрого реагирования Судана. В Хартуме и других регионах страны продолжаются боевые действия. Поэтому МИД приступил к эвакуации граждан Казахстана из зоны боевых действий.
— На сегодня из зоны конфликта эвакуирован ряд граждан Казахстана. Продолжается работа по вывозу казахстанских граждан всеми возможными путями, в том числе через территорию Эфиопии и Королевства Саудовской Аравии. Посольство РК в Эфиопии поддерживает тесную связь с загранучреждениями РК в Египте и Саудовской Аравии для скоординированного и безопасного вывоза наших граждан из Судана, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Для определения точного количества граждан Казахстана и оказания им помощи в эвакуации из Судана при посольстве открыли горячую линию: +251 945 051 624 (WhatsApp), [email protected], [email protected]. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.