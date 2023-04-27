— Технически, используя эти данные, можно было удаленно подсоединиться к внутренней системе банка и самостоятельно провести платёж, получить доступ к финансовым системам либо подменить платёжные реквизиты клиентов. Рекомендуем банкам второго уровня и финансовым организациям ограничить доступ к бэкап файлам неавторизованным пользователям, — рассказали в ГТС.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Уязвимость выявила Государственная техническая служба. Её обнаружили на сайте одного из казахстанских банков второго уровня. Какого именно, в ГТС не сообщают. Специалисты обнаружили бэкап файл, доступный для скачивания неавторизованным пользователям. Он содержал персональную информацию клиентов и сотрудников банка (с паролями от доступа к VPN).На сегодня уязвимость устранена.