– Факт подделки заключения эксперта криминалиста выявил старший госавтоинспектор управления административной полиции. При изучении поступивших со СпецЦОНа документов на утверждение легализации Toyota Camry с российским учётом у него вызвало подозрение прохождение осмотра криминалиста и дата регистрации данной автомашины в России в ноябре 2022 года, так как машину пытались легализовать экстерриториальным способом в ВКО. Через базы МВД РК было выяснено, что предоставленное заключение эксперта является поддельным, так как криминалист с указанной в заключении фамилией не существует, – сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 25 апреля 32-летний мужчина, используя поддельные документы на Toyota Camry 2010 года выпуска, хотел переоформить авто в СпецАвтоЦОНе. Машину поместили на специализированную стоянку до выяснения всех обстоятельств.По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 УК РК «Использование заведомо подложного документа». Мужчине грозит до 40 дней ареста.