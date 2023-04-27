– Факт подделки заключения эксперта криминалиста выявил старший госавтоинспектор управления административной полиции. При изучении поступивших со СпецЦОНа документов на утверждение легализации Toyota Camry с российским учётом у него вызвало подозрение прохождение осмотра криминалиста и дата регистрации данной автомашины в России в ноябре 2022 года, так как машину пытались легализовать экстерриториальным способом в ВКО. Через базы МВД РК было выяснено, что предоставленное заключение эксперта является поддельным, так как криминалист с указанной в заключении фамилией не существует, – сообщили в полиции.По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 УК РК «Использование заведомо подложного документа». Мужчине грозит до 40 дней ареста.
