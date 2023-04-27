— Завтра (28 апреля) будет маслихат собираться и мы ещё по 500 тысяч тенге добавим каждому ветерану. Выплаты также предусмотрены и войнам-афганцам, и другим, труженикам тыла. Все средства предусмотрены, — отметил Досаев.

— Город к празднику готов. Надеюсь, что мы не подведём, — подчеркнул аким.

Иллюстративное фото из архива «МГ» На встрече акима с жителями Ауэзовского района главу города спросили о выплатах ветеранам ко Дню Победы. Ерболат Досаев ответил, что по последним данным, в мегаполисе проживают 58 ветеранов Великой отечественной войны. Изначально были заложены средства для выплаты по одному миллиону тенге каждому из них.Градоначальник также сказал, что празднование пройдёт в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Будет как возложение цветов, так и праздничный концерт.Празднование пройдёт отдельно в каждом районе Алматы. К ветеранам, которые не смогут приехать в парк, приедет Досаев и акимы районов.