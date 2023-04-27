Сколько выплатят ко Дню победы ветеранам ВОВ, тыловикам и участникам боевых действий в ЗКО
Всего на все выплаты ко Дню Победы из бюджета предусмотрено свыше 300 млн тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации пресс-службы акимата ЗКО, ко Дню победы ветеранам ВОВ, приравненным к ним лицам, а также другим категориям лиц оказывается единовременная материальная помощь.
— Согласно правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утверждённых решениями райгормаслихатов ко Дню победы – 9 мая предусмотрено оказание единовременной социальной помощи 5 289 получателям на сумму 308,1 млн тенге, из них 3 153 получателям, среди которых участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные по льготам к ним на сумму 119 миллионов тенге, — сообщили в ведомстве.
Размеры единой социальной выплаты на 9 мая по ЗКО:
инвалиды и участники ВОВ (16 человек) – 1,5 млн тенге;
граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде (2 человека) – 120 тысяч тенге;
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто (7 человек) – 120 тысяч тенге;
лица вольнонаёмного состава Советской Армии (1 человек) – 120 тысяч тенге;
жены умерших участников и инвалидов ВОВ и приравненных к ним (166 человек) – 30 тысяч тенге;
лица, проработавшие в тылу в годы ВОВ (награждённые и ненаграждённые) (2 961 человек) – 30 тысяч тенге.
Дополнительным категориям получателей — 2 136 человек на сумму 189,1 млн тенге:
ветераны боевых действий на территории Афганистана (669 человек) – 80 тысяч тенге (1-ая выплата оказана 15 февраля в размере 100 тысяч тенге),
семьи умерших инвалидов ЧАЭС — 60 тысяч тенге (всего 390 человек),
ставшие инвалидами вследствие испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (217 человек) — 100 тысяч тенге,
семьи погибших в мирное время (165 человек) – 60 тысяч тенге,
военнослужащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза ССР (51 человек) — 100 тысяч тенге.
В акимате уточнили, что на 25 апреля помощь уже получили 5 111 получателя на сумму 297,5 млн тенге.
Отметим, что в прошлом году ко Дню победы выплаты ветеранам ВОВ в нашей области составили один миллион тенге, при этом в Уральске проживало 17 инвалидов и участников войны 1941-1945 годов.
