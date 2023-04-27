Мальчика не стало 26 апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два года боролся с раком: Ушел из жизни маленький Никита Астафьев из ЗКО Большинство жителей ЗКО хорошо знают историю Никиты Астафьева из Шынгырлауского района. Два года назад врачи диагностировали у него рак четвёртой степени, нейробластому забрюшного пространства. Ребёнок вместе с мамой всё это время находился в турецкой клинике, где проходил курс химиотерапии и иммунотерапию. Ну а казахстанцы ждали его с хорошими новостями.  Никита изо всех сил боролся за жизнь, но коварная болезнь оказалась сильнее... Мальчика не стало 26 апреля. 23 апреля Никита вместе с родителями приехал в Шынгырлау, в родном селе он пробыл три дня и две ночи... Завтра, 28 апреля, родители проводят мальчика в последний путь. Редакция «МГ» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.