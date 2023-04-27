Президент заверил, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.
Фото из архива «Борт №1» в Telegram
Касым-Жомарт Токаев на очередной сессии
Ассамблеи народа Казахстана сказал, что необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв единства и согласия. По его словам, в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций.
— В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности. С учетом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесен в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям. Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть, в конечном счете, справедливыми, — сказал президент.
Он заверил, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жёстко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, министерство внутренних дел, комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону.
При этом, по его словам, каждый должен осознавать ответственность за свои слова и действия.
— Нельзя поддаваться эмоциям, «вестись» на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны... Давно известно, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка, — отметил глава государства.
Он считает, что нужно обеспечить неотвратимость наказания за любые правонарушения в отношении всех граждан, «независимо от их положения в обществе или былых заслуг».
При этом, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности.
— «Плюрализму – да, радикализму – нет» – этот принцип остаётся незыблем. В нашем информационном пространстве и общественном поле должна царить атмосфера дружбы и согласия, конструктивного диалога и созидательного взаимодействия. Для Казахстана это не вымышленные вещи и искусственные категории. Это наша история, наше настоящее и наше будущее, — сказал президент.
Добавив, что у нас имеются абсолютно убедительные примеры, подчеркивающие единство нашей нации, дружбу, толерантность и патриотизм граждан.
