Токаев: Казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования
В нашем обществе изучение государственного языка и стремление овладеть им должно стать повседневной нормой.
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана сказал, что стратегическим направлением политики остаётся вопрос овладения государственным языком всеми гражданами. Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения.
— При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно. Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой, — отметил глава государства.
Он считает, что казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность.
— Владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен, — подчеркнул президент.
В целом, по его словам, вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу. При этом важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер.