Но он будет закрыт в ночное время, передаёт портал «Мой ГОРОД». Уральный мост закрыли на ремонт Фото: отдел ЖКХ Уральска Отдел ЖКХ Уральска принял решение открывать мост Уральск — Подстепное ежедневно с 6:00 до 22:00.
— Дорожные работы будут выполняться с 22:00 до шести утра, в это время движение на мосту будет перекрыто. Ремонтные работы продолжатся до двадцатого мая, — сообщил руководитель ЖКХ Азамат Халелов на своей странице в
.
По информации Халелова, на мосту уже завершили ремонт асфальтного покрытия и установку освещения. Сейчас производится замена ограждения и криволинейного бруса (мостового перехода). Идёт подготовка к замене деформационных швов. Напомним, мост закрыли на ремонт 22 апреля. Отметим, что протяженность моста — 1,7 километра. В последний раз ремонт здесь проходил в 2015 году. Тогда мост закрывали на две недели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.