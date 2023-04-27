– Старший сержант полиции Максим Рахмиденов и сержант полиции Муратбек Белекен бросились в воду за девушкой, которая пытаясь покончить жизнь самоубийством и подняли её на лодку. На помощь им пришли сержант полиции Нуртай Жумабаев и капитан полиции Жеткиншек Имангалиев. Несмотря на сильное течение воды, сотрудники полиции спасли жизнь девушки в течение семи минут. Спасенную доставили на берег и передали сотрудникам ДЧС, оказывающим первую медицинскую помощь, - рассказали в полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области Случай произошёл 26 апреля около 16:00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, сотрудники центра оперативного управления заметили женщину, которая собиралась спрыгнуть с пешеходного моста и незамедлительно направили на место сотрудников патрульной полиции и отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы.В пресс-службе ДЧС Атырауской области добавили, что 23-летней девушке на месте была оказана первая медицинская помощь. Позже её доставили в больницу. Что подтолкнуло жительницу на такой отчаянный шаг — остаётся загадкой.

8fN438s_Uac

