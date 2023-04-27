— По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путём совершения финансовых операций, — говорится в сообщении.Её задержали при попытке побега из страны. В офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски. Российские Telegram-каналы сообщают, что она должна была вылететь в Алматы, но кто-то предупредил блогера о задержании. Тогда она наняла Maybach и поехала в сторону Беларуси.
Елена Блиновская – российский блогер, создатель «Марафона желаний». Среди её клиентов информационного бизнеса были и казахстанцы.