Младшему ребёнку всего полтора года, передаёт портал «Мой ГОРОД».
24 апреля уральцев потрясла новость о том, что в мусорном баке нашли новорождённого ребёнка
. Мальчик был без одежды и завёрнут в полиэтиленовый пакет. Младенца госпитализировали, врачи предположили, что он родился 7-8 часов до того, как его нашли.
Полицейские в тот же день нашли мать ребёнка
, в сторону которой обрушилась гневные комментарии ос стороны горожан. Однако региональный специалист ресурсного центра «АНА ҮЙІ» Замзагуль Шканова призывает строго не судить женщин. Оказалось, что она разведена, ей около 25 лет, воспитывает троих детей дошкольного возраста, живёт с матерью и отчимом.
– Она обращалась к нам за помощью, когда была беременна третьим ребёнком. Тогда мы помогли ей одеждой, продуктами, привлекли волонтёров. Но мы не знали, что она была беременна четвёртым ребёнком. Если бы мы знали, мы бы непременно ей также помогли бы. Она и сама нам не сказала, не обратилась за помощью. Но не стоит её судить строго, нужно попытаться понять её. У нее у самой проблемы со здоровьем, а во время беременности и вовсе наверное была в депрессии и испытывала сильный стресс. С супругом она разведена, он верующий человек. Со слов женщины, мужчина платил алименты не регулярно, но она получала АСП. В последний раз мы навещали её перед новым годом, отвезли подарки детям, но о своём положении она нам не сказала, — говорит Замзагуль Шканова.
По её словам, в любом случае сотрудники цента будут следить за жизнью семьи и работать с ними.
Стоит отметить, что в этом году исполняется 10 лет как в стране образовался ресурсный центр «АНА ҮЙІ». За это время помощь была оказана свыше шести тысячам женщин и детей, в ЗКО квалифицированную помощь получили более 250 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
– Я сама лично забрала из роддомов 112 детей, от которых по разным причинам отказались мамы. Мы помогаем не только беременным женщинам, но и всем, кто столкнулся с жизненными трудностями, помогаем целым семьям, а таких в последнее время всё больше и больше. Наверное, причина в социальной напряжённости и дороговизне, — отметила она.
Что касается дальнейшей судьбы ребёнка, то в городском отделе опеки сообщили, что желающие оформить опекунство или усыновить его могут подойти в органы опеки и получить консультацию. Вместе с тем подчеркнули, что в данный момент идёт следствие.
Между тем в пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в больницу к малышу приходила бабушка малыша. Ей объяснили, что сначала на ребёнка нужно оформить свидетельство о рождении, потом через органы опеки оформлять опеку. Пока у младенца документов нет.
