Большинство букмекерских контор имеют партнерские программы для своих клиентов. GGBET не стал исключением. Популярная площадка для ставок на спортивные события имеет крайне выгодные условия.

GGBET партнерка

представляет отличный функционал, качественную аналитику, яркий дизайн и разные системы выплат. В данном

материале постараемся разобрать все основные преимущества этой программы.

Главная информация

Официальный сайт отличается современным дизайном, возможностью выбора нескольких языков и наличием большого объема полезной информации. Регистрация на портале тоже не составит труда, нужно лишь заполнить соответствующую форму и пройти проверку администрации. После верификации письмо с подтверждением отправляется на почту клиента.

Всю необходимую информацию о партнерской программе GGBET можно найти на сайте в соответствующих разделах. Это будет полезно как новичкам, так и опытным клиентам. В случае возникновения вопросов можно смело обращаться в техническую поддержку.

К основным функциям, которые касаются рекламы, пользователь получает доступ после регистрации на сайте и входа в персональный кабинет. Также представлен полезный раздел статистики, в котором собрана вся необходимая информация о рекламных компаниях. Можно отфильтровать по дате, странам, проекту и т. д.

Виды офферов

Партнерская программа предлагает главный оффер — GGBET. Этот трафик можно заливать в несколько ниш — беттинг, гемблинг или стремительно набирающий популярность киберспорт. Основной специализацией букмекера, конечно, являются ставки на спортивные события. Что касается киберспорта, то это отличная ниша, в которой сосредоточено большое количество представителей молодого поколения.

На сайте представлено множество готовых рекламных материалов, что значительно упрощает задачу. Существуют качественные креативы для ставок на различные виды спорта или даже определенные матчи или киберспорта. Раздел с рекламными материалами часто обновляется, что позволяет пользователю выбрать наилучший вариант. Кроме того, разработчики могут создать креатив, исходя из индивидуальных пожеланий партнера, если он будет способствовать более активному продвижению.

Какие предусмотрены модели оплаты?

С самого начала все только что зарегистрированные пользователи получают 40 % по RevShare. Со временем ставка становится более выгодной, что напрямую зависит от количества приглашенных игроков и их депозитов. Далее можно перейти на CPA, Hybrid или Sub-Affiliate. Остановимся поподробнее на каждом виде:

RevShare. Предусматривает выплату процента от дохода рекламодателя. CPA. Эта модель предусматривает не оплату показов рекламы или кликов по ней. Расчет происходит за совершение привлеченным пользователем действий, например, за регистрацию на сайте или внесение депозита. Hybrid. Модель, которая соединяет в себе CPA и RevShare. Sub-Affiliate. Предусматривает получение выплат от прибыли пользователей, зарегистрированных по реферальной ссылке.

В каждом случае менеджеры индивидуально изучают всю информацию и предлагают наиболее выгодный для партнера вариант.

Какие платежные системы доступны для вывода средств?

Заработанные средства можно выводить, используя следующие платежные системы:

Bitcoin. Самый выгодный вариант, ведь в данном случае не взыскивается комиссия. QIWI. Комиссия составляет 1 % от выведенных средств. WebMoney. Придется заплатить 2 % комиссии от суммы. Skrill. При использовании этого сервиса комиссия составит 5 %. Neteller. Комиссия составляет 2%.

Стоит сказать, что минимальная сумма вывода составляет 20 долларов.

Как начать лить трафик?

Все достаточно просто. Переходим в Личный кабинет и выбираем вкладку «Промо». Затем кликаем по «Прямая ссылка», выбираем продукт для рекламы, создаем название и находим подходящий баннер. Его можно выбрать в одноименной вкладке, в которой предложено более детально настроить креатив. После этого сохраняемся и получаем нужную ссылку. Она в дальнейшем используется для рекламы на сайтах, форумах и других ресурсах. Нужно внимательно соблюдать правила, поскольку не приветствуется такой трафик, как схемы, фрод и спам.

Плюсы выбора партнерской программы GGBET

