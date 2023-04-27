ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» — 28 апреля в 11:00 по адресу: Уральск, проспект Абая 181;

АО «Жайыктеплоэнерго» — 28 апреля в 12:00 по адресу: Уральск, район ТЭЦ, 13, конференц-зал;

АО «КазтрансГаз Аймак» — 28 апреля в 15:00 по адресу: Уральск, улица Гагарина, 29, конференц-зал.

Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации департамента комитета по регулированию естественных монополий ЗКО, субъекты естественной монополии в установленные сроки проводят отчёты перед потребителями об исполнениях тарифной сметы и инвестиционной программы. Согласно графику, отчёт перед потребителями проведут:Послушать отчёты монополистов могут все желающие.