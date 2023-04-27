Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации акимата, 28 апреля с 10:00 до 13:00 в Ресурсном центре по работе с молодёжью Бурлинского района пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи «Жастарға жұмыс». В ярмарке примут участие крупные организации, предприятие и государственные учреждение района.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.