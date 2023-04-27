В ней примут участие крупные организации и предприятия района, передаёт портал «Мой ГОРОД». Молодежную ярмарку вакансий провели в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации акимата, 28 апреля с 10:00 до 13:00 в Ресурсном центре по работе с молодёжью Бурлинского района пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи «Жастарға жұмыс». В ярмарке примут участие крупные организации, предприятие и государственные учреждение района. Телефон для справок: 8 (702) 790 - 85 - 83, 52 - 0 - 57.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.