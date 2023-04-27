Как в Алматы отпразднуют День Единства народа Казахстана
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах мегаполиса.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
В акимате Алматы рассказали, как в городе отпразднуют День Единства народа Казахстана.
Первого мая в 10:00 будет концерт на площади Абая перед дворцом Республики.
— Планируется выступление Ерболата Кудайбергенова, Рустема Нуржигит, Данияра Отеген, Мади Рымбаева, Дильназ и Дильшат Ахмадиевых, Торегали Тореали, Дидара Каден, группы Aldaspan. В концерте примут участие лауреат международных конкурсов Зарина Хасаншина, народный артист Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана Женисбек Пиязов и заслуженная артистка Беларуси Жанет Бутерус. В продолжении праздничного концерта будут исполнены казахские, армянские, корейские, кавказские, турецкие, уйгурские, польские национальные танцы и танцы других народов Казахстана, — рассказали в ведомстве.
В этот же день на площади Абая пройдёт фестиваль кухонь народов Казахстана, на котором 15 ресторанов представят национальные блюда казахской, корейской, грузинской, русской, уйгурской и индийской кухонь.
В 11:00 мероприятия пройдут на улицах Жибек-Жолы, Панфилова и в сквере имени Ш. Уалиханова перед зданием Академии Наук. Концертные программы запланированы с участием артистов «Алматы Әуендері» и театра традиционного искусства «Алатау», ассамблеи народа Казахстана, музыкальных группы и ди-джеев.
Праздничные мероприятия также состоятся и в других районах города:
в Алатауском районе праздничное мероприятие пройдет в атлетической деревне в 14:00;
в Алмалинском районе праздничный концерт, выставка и фестиваль еды состоятся на Арбате с 15:00 до 17:00;
в Ауэзовском районе праздничный концерт в дополнении с выставками разных народов ко «Дню Единства народа» состоится в парке отдыха Family Park в 11:00;
в Бостандыкском районе торжественное мероприятие пройдут в ТРЦ MEGA Alma-Ata в 11:00;
в Жетысуском районе праздничная программа пройдёт в парке «Гульдер» в 11:00;
в Медеуском районе празднование состоится на площади перед зданием Академии Наук в 11:00;
в Наурызбайском районе праздничный концерт состоится перед зданием районного акимата в 11:00;
в Турксибском районе концерт состоится в доме школьников №6 (Сейфуллина,13) в 12:00.
День единства народа выпадает на понедельник, поэтому вместе с выходными выходит три дня отдыха.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!