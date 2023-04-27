— Планируется выступление Ерболата Кудайбергенова, Рустема Нуржигит, Данияра Отеген, Мади Рымбаева, Дильназ и Дильшат Ахмадиевых, Торегали Тореали, Дидара Каден, группы Aldaspan. В концерте примут участие лауреат международных конкурсов Зарина Хасаншина, народный артист Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана Женисбек Пиязов и заслуженная артистка Беларуси Жанет Бутерус. В продолжении праздничного концерта будут исполнены казахские, армянские, корейские, кавказские, турецкие, уйгурские, польские национальные танцы и танцы других народов Казахстана, — рассказали в ведомстве.

в Алатауском районе праздничное мероприятие пройдет в атлетической деревне в 14:00;

в Алмалинском районе праздничный концерт, выставка и фестиваль еды состоятся на Арбате с 15:00 до 17:00;

в Ауэзовском районе праздничный концерт в дополнении с выставками разных народов ко «Дню Единства народа» состоится в парке отдыха Family Park в 11:00;

в Бостандыкском районе торжественное мероприятие пройдут в ТРЦ MEGA Alma-Ata в 11:00;

в Жетысуском районе праздничная программа пройдёт в парке «Гульдер» в 11:00;

в Медеуском районе празднование состоится на площади перед зданием Академии Наук в 11:00;

в Наурызбайском районе праздничный концерт состоится перед зданием районного акимата в 11:00;

в Турксибском районе концерт состоится в доме школьников №6 (Сейфуллина,13) в 12:00.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В акимате Алматы рассказали, как в городе отпразднуют День Единства народа Казахстана.будет концерт на площади Абая перед дворцом Республики.пройдёт фестиваль кухонь народов Казахстана, на котором 15 ресторанов представят национальные блюда казахской, корейской, грузинской, русской, уйгурской и индийской кухонь.мероприятия пройдут на улицах Жибек-Жолы, Панфилова и в сквере имени Ш. Уалиханова перед зданием Академии Наук. Концертные программы запланированы с участием артистов «Алматы Әуендері» и театра традиционного искусства «Алатау», ассамблеи народа Казахстана, музыкальных группы и ди-джеев.День единства народа выпадает на понедельник, поэтому вместе с выходными выходит три дня отдыха. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.