По данным «Казгидромета», по республике прогнозируется усиление ветра. Усиление ветра ожидается в ЗКО На западе и в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
