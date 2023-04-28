— Имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений, — сказал руководитель рабочей группы Даулетжан Хасанов.

— ОМГ приобретал подъёмные агрегаты для ремонта скважин в количестве 14 штук. Общая сумма сделки превышала 1,5 млрд тенге. Срок поставки – 31 декабря 2022 года. В ходе проверки установлено, что в указанный срок был поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчётной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали просто отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в чёрный цвет, — рассказали в КМГ.

Фото c cайта АО «Озенмунайгаз» В пресс-службе «КазМунайГаза» сообщили, что специалисты проверяют отчётную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности ОМГ и уже выявили множество нарушений. Так, обнаружены случаи. В компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.При сверке данных GPS ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия —. Также рабочая группа выявила случай, когда. Одна из сервисных компаний предоставляла ОМГ универсальный электрический центробежный насос в аренду по цене 96 тысяч тенге скважина/сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в два раза дешевле.Как оказалось, в некоторых подрядных организациях имеются факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца,, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ. По каждому пункту выявленных нарушений обещают дать правовую оценку.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.