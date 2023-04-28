В штате числился известный акын: какие нарушения выявили в работе «Озенмунайгаза»
Специальная рабочая группа «КазМунайГаза» выявила десятки нарушений в работе «Озенмунайгаза».
Фото c cайта АО «Озенмунайгаз»
В пресс-службе «КазМунайГаза» сообщили, что специалисты проверяют отчётную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности ОМГ и уже выявили множество нарушений.
Так, обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. В компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.
— Имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений, — сказал руководитель рабочей группы Даулетжан Хасанов.
При сверке данных GPS ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия — выплаты за проделанную работу завышались.
Также рабочая группа выявила случай, когда кратно завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования. Одна из сервисных компаний предоставляла ОМГ универсальный электрический центробежный насос в аренду по цене 96 тысяч тенге скважина/сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в два раза дешевле.
— ОМГ приобретал подъёмные агрегаты для ремонта скважин в количестве 14 штук. Общая сумма сделки превышала 1,5 млрд тенге. Срок поставки – 31 декабря 2022 года. В ходе проверки установлено, что в указанный срок был поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчётной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали просто отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в чёрный цвет, — рассказали в КМГ.
Как оказалось, в некоторых подрядных организациях имеются факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца, работники транспортных подрядных организаций не обеспечиваются спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ.
По каждому пункту выявленных нарушений обещают дать правовую оценку.