Семье необходимо собрать для жизненно важной операции ещё 15 миллионов тенге.
В пятилетнем возрасте Нурдаулету Бауржану врачи поставили страшный диагноз — мышечная дистрофия Дюшенна. Это генетическая болезнь, которая в основном настигает мальчиков. Она характеризуется ослаблением мышц и нарушением речи. Последняя стадия болезни — мышцы сердца и лёгких перестают работать.
Состояние мальчика ухудшается с каждым днём. У подростка уже искривился позвоночник, происходит нарушение глотательных функций.
— Нурдаулету тяжело дышать, трудно переворачиваться, появился горб из -за искривления позвоночника. Сидеть не может, шариковую ручку еле поднимает. У нас уроки идут, сын устаёт, пишем с перерывами. Он заканчивает девятый класс, впереди получение свидетельства об окончании основного образования. Нам дали освобождение от экзаменов, — рассказала мама подростка.
В школе Нурдаулет учится на четвёрки и пятёрки, однако дальнейшее его обучение зависит от состояния здоровья. Шанс быть здоровым у него всего один.
Мама Нурдаулета узнала, что в Америке есть единственная клиника в мире, которая занимается лечением детей с этим редким заболеванием. Семья начала переписываться с врачами больницы. Оказалось, что в Казахстане дети с диагнозом Дюшенна живут лишь до 19 лет, а американские врачи гарантируют, что Нурдаулет сможет прожить до зрелого возраста — примерно до 50-60 лет, и даже сможет ходить.
Время идёт, родители и родственники мальчика приложили все усилия. Семья имеет деньги только на дорогу до клиники. С 2021 года силами милосердных людей собрано 64 895 130 тенге. Всего для лечения Нурдаулета необходимо 80 000 000 тенге. Отсчёт времени неумолим. Клиника ждёт Нурдаулета в июне.
Семье необходимо собрать ещё 15 104 870 тенге. Для родителей мальчика это неподъёмная сумма, они воспитывают ещё троих детей.
Все, кто желает помочь семье со сбором, могут перечислить средства на счета:
Kaspi Bank 4400 4301 4843 3235, счёт привязан к номеру 8 (708) 828-66-73 (Венера Ш.);
Halyk Bank 4405 6397 2750 1916, счёт привязан к номеру 8 (778) 655-63-56 (Венера Ш.)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото предоставлено Венерой Шанаевой
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!