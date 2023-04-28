Иллюстративное фото из «МГ» В Кызылорде в частной школе «Зияткер» на ученицу четвёртого класса упал тяжёлый шкаф. Несчастный случай произошёл неделю назад во время перемены, когда дети играли в классе. 10-летнюю девочку в тяжёлом состоянии доставили в больницу. У неё перелом бедра и позвоночника, кроме того, травма почек и мочевого пузыря. Ребёнку предстоит длительное лечение. — Её госпитализировали в состоянии шока. Продолжительность лечения будет зависеть от состояния, – рассказал завотделением Кызылординской областной многопрофильной детской больницы Канат Медетбаев. Руководство школы готово оказать всю необходимую помощь в лечении. Полиция начала расследование по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка». В департаменте образования сообщили, что назначат проверки в частных школах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.