Участники потасовки задержаны.
Видео опубликовал Telegram-канал Egov.Press. На кадрах видно, как несколько человек набрасываются на одного, валят на землю и бьют. Позже певица Say Mo опубликовала отрывок из ролика и записала видео в Stories.
— Один мужик очень сильно избивал свою девушку. И сын моей подруги и двое его друзей хотели заступиться за неё, попросили его не делать этого, хотели остановить избиение. Но этот мужчина позвонил своим друзьям, которые, как гиены, прибежали и начали толпой избивать сына моей подруги и его друзей, — рассказала девушка.
В социальных сетях очевидцы писали, что некоторые водители, проезжавшие мимо, остановились и пытались прекратить драку.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что инцидент произошёл в ночь на 28 апреля на пересечении улиц Розыбакиева и Ескараева.
— На место происшествия были направлены патрульные экипажи полиции, которые пресекли правонарушение, задержали и доставили в управление Бостандыкского района всех участников инцидента. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК. (хулиганство, совершённое группой лиц). Назначены экспертизы, — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
