- 1 мая в 11:00 на площади Абая состоится праздничный театрализованный концерт ко Дню единства народа Казахстана. Вдоль Арбата будут организованы выставки, ремесленников и этнокультурных объединений.
- 1 мая в 15:00 пройдёт велопробег,
- 1 мая в 17:00 — концерт в честь открытия сезона в городском парке культуры и отдыха.
- 5 мая в 18:00 во Дворце культуры молодёжи состоится творческий концерт вокально-инструментального ансамбля.
- 6 мая в 10:00 на площади «Победы» состоится патриотический парад юных воинов.
- 6 мая в 12:00 пройдёт концерт во дворце искусств «Атамекен» в честь Дня защитника Отечества.
- 7 мая в 09:00 состоится массовый забег ко Дню защитника Отечества, в 10:00 – скачки.
- 7 мая в 11:00 в сквере имени Д.Нурпеисовой будет открыт памятник, посвящённый погибшим на таджикско-афганской границе.
- 9 мая с 8:00 до 9:00 состоится церемония возложения венков к памятнику «Батыр кыздар», памятнику Жукову, братской могиле на кладбище, мемориалу «Этих дней не смолкнет слава», памятнику Масину.
- 9 мая в 10:00 состоится возложение венков и цветов к «Вечному огню» на площади Победы.
- 9 мая в 12:00 в городском парке культуры и отдыха состоится праздничный концерт и акция «Солдатская каша».
- 9 мая в 19:00 в амфитеатре имени Кадыр Мырза Али состоится праздничный концерт.
