“Мы рады представить яркую новинку — Lay’s со вкусом «Бешбармак»! Это первый эксклюзивный запуск со вкусом самого популярного национального блюда Казахстана. Чтобы о новинке узнало как можно больше людей, мы планируем множество коллабораций с блогерами и популярными артистами, а также интересные партнерства в рамках фестивалей и масштабных промо», — отметила команда Lay’s Казахстан

Аутентичный дизайн пачки Lay's «Бешбармак» содержит элементы традиционных орнаментов и передает уникальный казахский стиль.

Следи за подробностями в аккаунте бренда: @lays_kazakhstan, принимай участие в специальных конкурсах и промо от Lay’s и выигрывай призы.

Пробуй новинку Lay’s «Бешбармак» уже сейчас!

Новости Компаний

