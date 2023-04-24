«Акжайык» на своём поле принимал алматинскую команду «Хан Тенгри», у которой выиграл матч со счётом 3:1.
Игроки обеих команд старались взять верх в начале игры. Обе команды по очереди атаковали друг друга, прощупывая друг у друга слабые места. И тут на 13-й минуте игрок команды противника Марлен Айманов забил первый гол в ворота «Акжайыка». Полузащитник «Акжайыка» Роман Чирков на 33-й минуте сумел сравнять счёт. Так первый тайм закончился со счётом 1:1.
Во втором тайме, на 48-й минуте игры, полузащитник Завен Бадоян вывел хозяев поля вперед, забив в ворота гостей второй мяч. И на 87-й минуте Роман Чирков сделал большой отрыв, забив ещё один мяч. Счёт игры стал 3:1, в пользу акжайыкцев.
По окончании игры прошла пресс-конференция, на которой главный тренер команды «Хан Тенгри» Аскар Кожебергенов сказал, что «Акжайык» один из претендентов на выход в премьер-лигу, и они по праву должны перед собой ставить такую задачу. Также он пожелал успехов «Акжайыку».
– Мы слишком быстро забили гол и возможно мои ребята не до конца поверили в свои силы, непроизвольно начали отдавать инициативу в руки соперника, прижиматься к своим воротам. Нити игры отдали хозяевам. А когда слишком прижимаешься к воротам, то всегда будет происходить опасный момент, чем уральцы и воспользовались. И конечно, на итоговый счёт коренным образом повлияла ошибка нашего полузащитника в самом начале второго тайма. Он буквально подарил мяч сопернику. И когда футболисты «Акжайыка» повели 2:1, почувствовали себя ещё уверенней, – отметил Аскар Кожебергенов.
По словам главного тренера Игоря Прохницкого, у команды «Акжайык» сложный график, в апреле только шесть игр, включая две кубковые и плюс четыре календарных.
– Что касается данной игры, то я благодарен моим ребятам за мужество, за то, что они нашли в себе силы после тяжелой игры с «Кайратом». После той игры у нас появились травмированные игроки, среди них полузащитник Евгений Кобзарь. Сегодняшняя игра не просто складывалась, футболисты проявили характер и заслужено победили. Мне приятно, что сегодня дважды показал себя Чирков, это был его дебют, – добавил Игорь Прохницкий.
Далее 30 апреля у «Акжайыка» состоится домашняя игра в рамках Кубка страны против алматинского «Кайрата», а четвёртого мая в рамках первой лиги – с командой «Кыран» (Шымкент).
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Георгий ЖОРОВ, фото автора
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!