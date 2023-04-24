Дело рассматривалось под грифом «совершенно секретно», передаёт портал «Мой ГОРОД». Кариму Масимову вынесли приговор Фото с сайта суда Астаны 23 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова и трёх его заместителей. Дело судом рассмотрено рассматривалось под грифом «Совершенно секретно». Кариму Масимову и экс-зампредседателя КНБ РК Садыкулову предъявили обвинение в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий. Другого экс-зампреда Ергожина обвинили только по двум статьям Уголовного кодекса — в насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий. Осипову (в прошлом также зампред  КНБ РК) было предъявлено обвинение в превышении власти и должностных полномочий. Приговором суда Карим Масимов признан виновным по всем трём предъявленным статьям и путём частичного сложения наказаний ему назначили 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Садыкулов приговорён к 16 годам лишения свободы, Ергожин — к 15 годам, а Осипов — к трём годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, все они лишены званий – генералов и государственных наград. В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Об аресте председателя КНБ РК Карима Масимова стало известно шестого января 2022 года. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. В марте в комитете национальной безопасности показали изъятое имущество бывшего председателя — элитное жильё, золотые слитки и миллионы долларов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.